Shandong Dacheng Pesticide mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shandong Dacheng Pesticide hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,09 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shandong Dacheng Pesticide 0,030 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Shandong Dacheng Pesticide im vergangenen Quartal 1,39 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shandong Dacheng Pesticide 1,22 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,084 CNY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,39 Milliarden CNY geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at