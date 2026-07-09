Shandong Dacheng Pesticide: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shandong Dacheng Pesticide hat am 07.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 CNY gegenüber 0,100 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1,68 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,33 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at