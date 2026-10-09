Shandong Dacheng Pesticide: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shandong Dacheng Pesticide hat am 08.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,12 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shandong Dacheng Pesticide 0,090 CNY je Aktie eingenommen.

Shandong Dacheng Pesticide hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,39 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,005 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,70 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at