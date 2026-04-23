Shandong Donghong Pipe Industry A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shandong Donghong Pipe Industry A hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,16 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite standen 523,7 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 521,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at