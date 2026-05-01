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01.05.2026 06:31:29
Shandong Gold-Mining: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Shandong Gold-Mining hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 CNY gegenüber 0,230 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 32,52 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,94 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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