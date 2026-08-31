Shandong Gold-Mining präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Gold-Mining hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,400 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Shandong Gold-Mining im vergangenen Quartal 21,07 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 31,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shandong Gold-Mining 30,83 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at