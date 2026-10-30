Shandong Gold-Mining präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shandong Gold-Mining hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,250 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Shandong Gold-Mining mit einem Umsatz von insgesamt 36,91 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,02 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 36,63 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at