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27.04.2026 06:31:29
Shandong Gold Phoenix präsentierte Quartalsergebnisse
Shandong Gold Phoenix veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Shandong Gold Phoenix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,380 CNY je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 396,6 Millionen CNY, gegenüber 512,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,68 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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