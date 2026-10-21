Shandong Gold Phoenix: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shandong Gold Phoenix gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shandong Gold Phoenix im vergangenen Quartal 396,0 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shandong Gold Phoenix 417,1 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at