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02.11.2026 06:31:29
Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology A hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 537,0 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 632,7 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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