Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology A hat am 21.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 648,8 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology A einen Umsatz von 432,2 Millionen CNY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,670 CNY. Im Vorjahr hatte Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology A 0,450 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,66 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,02 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,35 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at