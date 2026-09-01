Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 618,9 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology A 453,3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at