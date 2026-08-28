Shandong Hi-speed Company präsentierte Quartalsergebnisse

Shandong Hi-speed Company hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,33 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 6,27 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at