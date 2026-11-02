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02.11.2026 06:31:29
Shandong Hi-speed Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Shandong Hi-speed Company hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Shandong Hi-speed Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,21 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,10 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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