Shandong Hi-speed Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Hi-speed Company hat am 03.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,09 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,08 Prozent auf 7,08 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,54 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,550 CNY. Im letzten Jahr hatte Shandong Hi-speed Company einen Gewinn von 0,540 CNY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Shandong Hi-speed Company im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 15,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 23,84 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 28,34 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at