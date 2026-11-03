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03.11.2026 06:31:28
Shandong Hiking International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shandong Hiking International hat am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Mit einem EPS von 0,01 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Shandong Hiking International mit 0,010 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,25 Prozent auf 283,8 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 355,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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