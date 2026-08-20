Shandong Hualu Hengsheng Chemical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shandong Hualu Hengsheng Chemical hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,310 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,82 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 7,99 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at