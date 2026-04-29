Shandong Hualu Hengsheng Chemical legte Quartalsergebnis vor

Shandong Hualu Hengsheng Chemical hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shandong Hualu Hengsheng Chemical ein EPS von 0,330 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Shandong Hualu Hengsheng Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 8,34 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,77 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 7,36 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,552 CNY sowie einen Umsatz von 8,34 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at