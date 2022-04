Shandong Hualu Hengsheng Chemical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shandong Hualu Hengsheng Chemical stellte am 30.03.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,780 CNY, nach 0,238 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Shandong Hualu Hengsheng Chemical im vergangenen Quartal 8,40 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 106,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shandong Hualu Hengsheng Chemical 4,07 Milliarden CNY umsetzen können.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,778 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 8,40 Milliarden CNY erwartet worden war.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,43 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,854 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 26,64 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 103,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 13,12 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,43 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 25,51 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at