Shandong Hualu Hengsheng Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shandong Hualu Hengsheng Chemical hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shandong Hualu Hengsheng Chemical ein EPS von 0,390 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 7,79 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 5,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shandong Hualu Hengsheng Chemical 8,20 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,379 CNY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 7,79 Milliarden CNY geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at