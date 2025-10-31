|
31.10.2025 06:31:28
Shandong Hualu Hengsheng Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shandong Hualu Hengsheng Chemical hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shandong Hualu Hengsheng Chemical ein EPS von 0,390 CNY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 7,79 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 5,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shandong Hualu Hengsheng Chemical 8,20 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,379 CNY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 7,79 Milliarden CNY geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.