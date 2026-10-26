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26.10.2026 06:31:29
SHANDONG HUAPENG GLASS präsentierte Quartalsergebnisse
SHANDONG HUAPENG GLASS stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,13 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SHANDONG HUAPENG GLASS ein Ergebnis je Aktie von -0,110 CNY vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 94,6 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 89,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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