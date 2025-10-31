SHANDONG HUAPENG GLASS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SHANDONG HUAPENG GLASS hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 89,6 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83,9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at