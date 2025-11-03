Shandong Huatai Paper präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shandong Huatai Paper hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Umsatzseitig standen 3,07 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 0,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shandong Huatai Paper 3,09 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at