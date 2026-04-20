Shandong Huatai Paper zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Huatai Paper präsentierte am 17.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,090 CNY ebenfalls auf diesem Niveau.

Shandong Huatai Paper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,98 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,040 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Shandong Huatai Paper ein Ergebnis je Aktie von 0,020 CNY vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Shandong Huatai Paper mit einem Umsatz von insgesamt 12,44 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,03 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um -4,49 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at