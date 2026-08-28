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28.08.2026 06:31:29
Shandong Huifa Foodstuff A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Shandong Huifa Foodstuff A hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Shandong Huifa Foodstuff A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 342,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 425,1 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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