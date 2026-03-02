Shandong Intco Recycling Resources A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Intco Recycling Resources A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,610 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 957,0 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 692,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,61 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Shandong Intco Recycling Resources A ein EPS von 1,65 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,54 Milliarden CNY gegenüber 2,91 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1,59 CNY sowie einen Umsatz von 3,37 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at