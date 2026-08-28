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28.08.2026 06:31:29
Shandong Intco Recycling Resources A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Shandong Intco Recycling Resources A hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,390 CNY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Shandong Intco Recycling Resources A im vergangenen Quartal 1,13 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shandong Intco Recycling Resources A 868,8 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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