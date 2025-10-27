Shandong Iron Steel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shandong Iron Steel lud am 24.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Shandong Iron Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 CNY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shandong Iron Steel in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,02 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 19,12 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at