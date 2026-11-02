|
02.11.2026 06:31:29
Shandong Iron Steel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Shandong Iron Steel stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Shandong Iron Steel im vergangenen Quartal 17,36 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shandong Iron Steel 18,02 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!