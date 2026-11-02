Shandong Iron Steel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shandong Iron Steel stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Shandong Iron Steel im vergangenen Quartal 17,36 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shandong Iron Steel 18,02 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at