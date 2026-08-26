Shandong Jinjing Science Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shandong Jinjing Science Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Shandong Jinjing Science Technology im vergangenen Quartal 897,2 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shandong Jinjing Science Technology 1,18 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at