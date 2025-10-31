Shandong Jiufa Edible Fungus legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shandong Jiufa Edible Fungus hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,02 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shandong Jiufa Edible Fungus -0,030 CNY je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 6,55 Milliarden CNY, gegenüber 8,16 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,71 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at