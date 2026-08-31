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31.08.2026 06:31:29
Shandong Jiufa Edible Fungus präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Shandong Jiufa Edible Fungus stellte am 29.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Shandong Jiufa Edible Fungus vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,70 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 CNY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 325,1 Millionen CNY – eine Minderung von 92,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,33 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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