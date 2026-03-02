Shandong Kehui Power Automation A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Kehui Power Automation A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 154,9 Millionen CNY gegenüber 137,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,450 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 505,49 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 415,05 Millionen CNY umgesetzt.

