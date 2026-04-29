Shandong Linglong Tyre gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shandong Linglong Tyre äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Shandong Linglong Tyre hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 6,48 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 6,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,07 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,940 CNY. Im Vorjahr hatte Shandong Linglong Tyre 1,20 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,60 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 21,92 Milliarden CNY im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,942 CNY und einen Umsatz von 24,17 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at