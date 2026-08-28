Shandong Linglong Tyre hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shandong Linglong Tyre hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,350 CNY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shandong Linglong Tyre 6,68 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at