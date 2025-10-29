Shandong Linglong Tyre stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shandong Linglong Tyre hat am 27.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Shandong Linglong Tyre hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,540 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 6,35 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,57 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at