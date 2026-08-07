Shandong Lubei Chemical Industry: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shandong Lubei Chemical Industry stellte am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Shandong Lubei Chemical Industry im vergangenen Quartal 1,64 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shandong Lubei Chemical Industry 1,19 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at