Shandong Lubei Chemical Industry vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shandong Lubei Chemical Industry hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Shandong Lubei Chemical Industry vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent auf 1,25 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,24 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at