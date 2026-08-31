Shandong Lukang Pharmaceutical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shandong Lukang Pharmaceutical stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,08 CNY gegenüber 0,030 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1,62 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,47 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at