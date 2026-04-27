Shandong Lukang Pharmaceutical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shandong Lukang Pharmaceutical hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shandong Lukang Pharmaceutical 0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 1,62 Milliarden CNY, gegenüber 1,66 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,70 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at