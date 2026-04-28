Shandong Lukang Pharmaceutical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shandong Lukang Pharmaceutical äußerte sich am 25.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,050 CNY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shandong Lukang Pharmaceutical in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,14 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,55 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,120 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,440 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Shandong Lukang Pharmaceutical im vergangenen Geschäftsjahr 5,74 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shandong Lukang Pharmaceutical 6,18 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at