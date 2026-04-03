Shandong Molong Petroleum Machinery: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shandong Molong Petroleum Machinery veröffentlichte am 31.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 621,8 Millionen HKD – das entspricht einem Zuwachs von 63,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 379,8 Millionen HKD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 HKD gegenüber -0,060 HKD je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Shandong Molong Petroleum Machinery im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,91 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 1,48 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at