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24.04.2026 06:31:29
Shandong Molong Petroleum Machinery gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Shandong Molong Petroleum Machinery hat am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte Shandong Molong Petroleum Machinery ebenfalls ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 96,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 140,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shandong Molong Petroleum Machinery einen Umsatz von 40,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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