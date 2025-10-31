Shandong Molong Petroleum Machinery hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shandong Molong Petroleum Machinery hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 55,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 55,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at