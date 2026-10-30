Shandong Molong Petroleum Machinery öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shandong Molong Petroleum Machinery hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,5 Millionen USD – ein Plus von 37,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shandong Molong Petroleum Machinery 55,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at