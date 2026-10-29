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29.10.2026 06:31:29
Shandong Molong Petroleum Machinery: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Shandong Molong Petroleum Machinery hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shandong Molong Petroleum Machinery ein EPS von -0,010 HKD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Shandong Molong Petroleum Machinery im vergangenen Quartal 600,1 Millionen HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shandong Molong Petroleum Machinery 434,1 Millionen HKD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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