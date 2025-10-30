|
Shandong Molong Petroleum Machinery: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Shandong Molong Petroleum Machinery äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -0,01 HKD. Ein Jahr zuvor waren -0,140 HKD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Shandong Molong Petroleum Machinery im vergangenen Quartal 434,1 Millionen HKD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shandong Molong Petroleum Machinery 435,8 Millionen HKD umsetzen können.
