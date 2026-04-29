Shandong Nanshan Aluminum: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shandong Nanshan Aluminum hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 CNY, nach 0,150 CNY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Shandong Nanshan Aluminum mit einem Umsatz von insgesamt 9,07 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,88 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at