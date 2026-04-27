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27.04.2026 06:31:29
Shandong Pharmaceutical Glass: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Shandong Pharmaceutical Glass hat sich am 25.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 0,30 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shandong Pharmaceutical Glass noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,88 Prozent auf 1,22 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,24 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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