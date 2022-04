Shandong Pharmaceutical Glass informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shandong Pharmaceutical Glass hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2022 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,200 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at